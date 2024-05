Lautaro Martinez ora è ufficiale | entra in un club ristretto dell’Inter

Lautaro Martinez ieri ha concluso la sua sesta stagione all’Inter e adesso penserà alla Copa América con l’Argentina, oltre che al rinnovo. In un video diffuso sul suo account Instagram, il Toro ripercorre l’ultimo anno. LA CHIUSURA – Ieri Lautaro Martinez non ha giocato in Verona-Inter, ma ha lo ... inter-news

Dopo la nomina di Lautaro Martinez come miglior giocatore del campionato di Serie A appena vinto dall’Inter, Luigi De Siervo – Amministratore Delegato della Lega Serie A – commenta la decisione. ANNATA STRAORDINARIA – Con ventiquattro gol (in attesa di capire se ne arriveranno altri contro ... inter-news

Lautaro Martinez e l’Inter continuano a trattare ancora per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Per Oaktree prima importante sfida da quando ha preso ufficialmente in mano il club. FACCENDA ? Per Oaktree la prima grande sfida da affrontare sarà la questione legata al rinnovo di Lautaro ... inter-news