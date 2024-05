Lautaro Martinez | Inter è casa tifosi fondamentali! Adesso cambiato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024)in un’vista realizzata da Diletta Leotta sul podcast “Mamma Dilettante” su YouTube, ha parlato dei suoi primi anni a Milano e all’, delle difficoltà del caso. Poi un pensiero importante rivolto alla famiglia e sua moglie Agustina, presente con lui durante l’vista. DIFFICOLTÀ INIZIALI –racconta le prime difficoltà dopo il suo arrivo a Milano: «Io sono arrivato all’che c’era Mauro Icardi e giocavo poco, pensavo di tornare in Argentina e andare via perché abituato a giocare sempre, poi appena arrivi qui capendo che ti devi ambientare per noi che siamo sudamericani non parlando la lingua, è stato complicato. L’però mi ha sempre dato una grande mano, anche i compagni. Poi ho cominciato a giocare anche in Champions League.