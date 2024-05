Lautaro Martinez - attesa per il summit | l’Inter ha la sua linea ? TS

(Di lunedì 27 maggio 2024)e il rinnovo di contratto ancora in fase di lavorazione. In settimanaincontrerà il suo agente e ribadirà la sua. INCONTRO ? Il rinnovo diè ancora tutto in ballo. Questa potrebbe essere una settimana molto importante, non solo perché la nuova proprietà Oaktree incontrerà dirigenza e Inzaghi, ma al contempo, come riferisce Tuttosport, ci sarà anche l’incontro in sede tra Marotta e Alejandro Camaño, agente del capitano nerazzurro.è apparsa un po’ infastidita dopo le ultime dichiarazioni del procuratore del Toro, che settimana scorsa ha spiattellato a destra e a sinistra tutta una serie di dichiarazioni spingendo anche la mano sul tema ingaggio. Maribadirà la suae il rinnovo sul piatto: unaperNESSUN DUBBIO ?non può arrivare ad un ingaggio da 10 milioni di euro di base fissa.

