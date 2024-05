L’attivista Maysoon inizia lo sciopero della fame in carcere Il padre | Scappava dall’Iran perché subisce tutto questo?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024)Majidi,curdo-iraniana per i diritti delle donne accusata di essere una presunta «scafista», hato lo. «Ieri ha annunciato le sue intenzioni ai famigliari, stamattina mi ha confermato che digiunerà finché non verrà riconosciuta la sua innocenza», spiega il legale, Giancarlo Liberati.e regista, da oltre 5 mesi neldi Castrovillari, ha cominciato la protesta per respingere le accuse a suo carico. Ma anche per chiedere che venga fissata al più presto l’udienza al Tribunale del Riesame di Catanzaro per l’appello contro il rigetto dell’istanza con cui aveva chiesto gli arresti domiciliari in una struttura di Crotone, accettando anche di indossare il braccialetto elettronico. Il gip ha respinto la richiesta, accogliendo la tesi del sostituto procuratoreRepubblica Rosaria Multari, secondo la quale non ci sono elementi per ritenere attenuate le esigenze cautelari in considerazione del fatto che non si può escludere il pericolo di fuga.