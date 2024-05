L’Atletico non si arrende E vuole il ripescaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’amarezza arriva dal dischetto perCentobuchi, protagonista di una stagione superlativa nel girone B di Promozione con un finale dal sapore decisamente amaro. Seconda in classifica dietro il super Matelica, play-off di girone conquistati con il pari sul Corridonia e poi col successo sulla Vigor Castelfidardo, il disco rosso al sogno Eccellenza arriva allo spareggio finale di Civitanova Marche per mano dei Portuali Ancona. Gara estremamente equilibrata e chiusa ai calci di rigore, dopo che i supplementari sono andati a reti inviolate. Dal dischetto decisivi i due rigori parati dall’estremo ospite Tavoni. Mastica amaro Salvatore Fusco, tecnico delCentobuchi, ma c’è anche grande orgoglio per il cammino dei suoi ragazzi: "Il rimpianto più grande è quello di averla persa ai rigori ed essere rimasti in dieci nel secondo tempo supplementare per una nostra incertezza.