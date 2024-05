Latina le specialità della Polizia alla Partita della solidarietà

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Si è tenuta questa mattina, presso lo Stadio Domenico Francioni dila “”, manifestazione sportiva organizzata dPolsoccer ASD, un team costituito da appartenentidi Stato, che ha disputato un incontro di calcio contro i dipendenti dell’amministrazione comunale di. L’iniziativa, organizzata a favore dell’associazione SOS Villaggio dei Bambini e con il fine benefico di contribuite agli scopi dell’associazione stessa, ha visto la partecipazione di numerosi studenti del territorio pontino, che hanno potuto non solo godere dello spettacolo calcistico ma anche toccare con mano le attività dei reparti specialidi Stato, che sono scesi in campo con le avvincenti esibizioni del reparto cinofili e del nucleo Artificieri di Roma e con uno stand sulle attivitàScientifica.

