L’Assemblea territoriale del PD approva la relazione della Segretaria Barbara Croci

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 –del PD, tenutasi il 24 maggio ad Arezzo,lae valuta molto importante il dibattito che ne è seguito. Considerata l’importanza strategica delle elezioni per il nuovo Parlamento Europeo, in programma l’8 e 9 Giugno 2024, e che il PD si batte per la difesa e la valorizzazione dell’Europa dei Popoli e come Istituzione che ha garantito la pace per 70 anni di questo Continente. Che ha costruito le basi per una unità politica, economica e sociale. Che ha rafforzato il senso di comunità e solidarietà di ciascun paese dell’Unione pur rispettando l’autonomia e le peculiarità culturali di ciascuno. Preso attocrescente spinta populistica e di una destra che vorrebbe fare tornare indietro l’orologioStoria, che ripropone Nazionalismi, supremazie di razze e religioni.