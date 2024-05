L’architettura nei particolari Lo stile e i progetti di Savonuzzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Inaugura oggi e si terrà fino al 7 giugno a palazzo Tassoni, (via Ghiara, 36) la mostra di elaborati originali ‘neidall’archivio di Carlo’, a cura di Rita Fabbri del dipartimento di Architettura di Unife e direttrice del Fondo Archivistico Carlo(Facs), realizzata in collaborazione con il Sistema bibliotecario di ateneo. L’esposizione fa seguito alla mostra virtuale ‘L’attenzione per il dettaglio. Carloe le arti applicate’, con cui Unife ha partecipato anche quest’anno alla Giornata nazionale degli Archivi di architettura, disponibile sul portale Virtual Heritage Unife. Entrambe le mostre illustrano le modalità di progettazione di Carlo(1897-1973), ingegnere capo del Comune e libero professionista, sensibile alla cura dei dettagli architettonici e decorativi, con uno sguardo attento alle linee generali del progetto.