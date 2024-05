Lanterns | trovato lo sceneggiatore della serie tv su Lanterna Verde

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 27 maggio 2024) Finalmente sono stati rivelati i nomi degli sceneggiatori dell’attesissimadel franchise DCU: a scrivere saranno Damon Lindelof, Chris Mundy e Tom King. La notizia è stata rilasciata da James Gunn, co – presidente e direttore creativo dei DC Studios, con un post su Instagram pubblicato sabato 25 maggio 2024. Gunn ha rivelato di essere molto entusiasta di aver al suo fianco tre grandi sceneggiatori. Damon Lindelof è stato lo showrunnercelebreLost (2004-2010). Mundy è stato il produttore esecutivo di Criminal Minds, True Detective e Ozark. Tom King è un fumettista e scrittore noto principalmente per i suoi lavori alla Marvel Comics e DC Comics ed è stato lodi Batman dal 2016 al 2019. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn)è la nuovaincentrata sulle Lanterne Verdi, il corpo di polizia speciale che ha come compito principale quello di conservare l’ordine nell’universo e contrastare le forze che minacciano l’esistenza.