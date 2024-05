Lancia torna nel Rally ecco la Ypsilon 4HF per l’operazione nostalgia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – Partee il nome è tutto un programma. Il ritorno neidisi chiama4 HF, in onore alla leggendaria Delta HF, e pure la livrea la ricorda. Un mito, quello della casa italiana nelle corse, rito anche dal film con Riccardo Scamarcio, "Race for glory - Audi vs" di Stefano Mordini che racconta l'impresa del Mondialedel 1983 con la 037 Martini. Presto sul mercato laHF, una vettura 100% elettrica dalla potenza di 240 CV per un`accelerazione 0-100 km/h in 5,8 secondi. LaHF sarà caratterizzata da un assetto ribassato, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose. La vettura farà il suo debutto sul mercato a maggio 2025.