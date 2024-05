L' anca è ok Sinner debutta a Parigi e liquida Eubanks ma c' è un campanello d' allarme

(Di lunedì 27 maggio 2024) Al Roland Garros tutto (abbastanza) facile per Jannik: il 22enne altoatesino, che aveva saltato per un problema all'gli Internazionali di Roma dopo essere stato costretto al ritiro a Madrid, torna in campo e vince all'esordio contro l'americano Christopher. Successo in tre set per 6-3, 6-3, 6-4 al primo match dopo circa un mese di stop. L'azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non ha accusato fastidi all'e ha alzato il livello nei momenti cruciali. Ancora incerto al servizio, fondamentale in cui Jannik può senz'altro alzare il livello a torneo in corso: ha concesso al rivale, infatti, la bellezza di 10 palle break, pur annullandone nove. Al 2° turno Jannik affronterà il veterano francese Richard Gasquet, beniamino di casa.

