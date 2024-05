L’amore della vita Uomini e Donne Matteo Ranieri di nuovo felice dopo Valeria Cardone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vi ricordate di? È stato uno dei tronisti dipiù discussi degli ultimi anni.la finestoria con, la ragazza con la quale aveva deciso di abbandonare insieme lo studio, ora ha ritrovato. Deianira Marzano rivela l’identitàsua bellissima nuova fidanzata. Non è la prima volta che all’ex tronista vengono attribuiti flirt. Solo pochi mesi fa erano circolate indiscrezioni sued una dama del trono over. >>“È morto”. Televisione sotto choc, il famoso attore morto durante una tragica rapina. Aveva 37 anni L’ex tronista era stato avvistato con questa persona mentre passeggiavano abbracciati. Tra loro c’erano state anche effusioni, come un bacio sul collo e coccole varie: “Erano molto carini”, spiegavano gli insider.