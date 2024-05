L’agire criminale di Israele gode di una ‘scorta mediatica’ in Italia | così si deumanizza un popolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ciò che rende possibile l’accettazione dello sterminio dei palestinesi in corso, per i quali è stato richiesto dalla Corte penale internazionale l’arresto di Netanyahu e del suo ministro Gallant – considerati criminali come i vertici di Hamas responsabili della strage del 7 ottobre – è il dispiegamento massiccio, tanto nell’apparato militare quanto in quello mediatico, di tutti i “meccanismi del disimpegno morale” analizzati dal celebre psicologo sociale statunitense Albert Bandura (dei quali avevo avevo scritto qui, a proposito degli obiettori di coscienza che rifiutano di adeguarvisi), che consentono di giustificare la propria condotta riprovevole, altrimenti insostenibile. Dopo quasi otto mesi, la mattanza e l’orrore senza fine assumono ogni giorno che passa i contorni di quel genocidio che la Corte internazionale di giustizia aveva paventato già lo scorso gennaio e che il 24 maggio ha tornato ad evocare, intimando al governo israeliano di fermare “immediatamente” le azioni militari su Rafah.