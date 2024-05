L’agenda della principessa è vuota fino a dicembre

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Doveva tornare ai suoi doveri a corte già a Pasqua, dopo il necessario periodo di convalescenza. Poi è iniziata a girare voce che sarebbe stata assente anche al prossimo Trooping The Colour, il 15 giugno a Londra. Ora però i dubbi sulle condizioni di salutedel Galles si fanno più preoccupanti: per rivedere in pubblico Kate Middleton forse dovremo aspettare addirittura i primi mesi del 2025. Kate Middleton annuncia che ha un cancro ed è in chemioterapia: «È stato uno shock» X L’assenza di Kate Middleton sarà più lunga del previsto In cura per un tumore diagnosticato lo scorso febbraio dopo un serio intervento all’addome, e rivelato in un video diffuso il mese seguente, ladel Galles si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva.