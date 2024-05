Ladri in fuga speronano l’auto della polizia | presi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Rimini, 27 maggio 2024 – Alla vista delle divise sono scappati a tutta velocità. Una pattugliadi Stato è riuscita ad affiancarli, ma loro anziché fermarsi hanno speronato l'auto degli agenti. La lororocambolesca, proseguita a piedi dopo essere stati costretti ad abbandonare l'auto in una stradina senza uscita, si è conclusa con l'arresto. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Rimini, nella zona di Covignano. I due, un 38enne di Cupra Marittima e un 32enne macedone residente a Rimini, erano stati segnalati allada alcuni residenti per i loro movimenti sospetti davanti alle case. Come se stessero 'studiando' la zona prima di entrare in azione ed entrare in una delle ville per rubare. Quando laè arrivata sul posto, dopo le segnalazioni di alcuni residenti, uno dei due è risalito in macchina, dove c'era l'altro assieme a una ragazza di 27 anni, e sono ripartiti a folle velocità per fuggire dagli agenti.

