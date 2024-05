La vittoria di una ragazza autistica Sette anni di tirocinio a 250 euro | Ora sarò finalmente assunta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Anastasio D’ENZA (Reggio) Quale emancipazione può dare unche si protrae per 7, sempre con una retribuzione di 250al mese, senza contributi previdenziali né coperture in caso di malattia? E quali competenze si possono acquisire se in 7non è riconosciuto al tirocinante alcun avanzamento di mansione? Quanto si fa sottile, in queste condizioni, il confine traformativo e sfruttamento del lavoro? Sono queste le domande poste nelle prime righe dell’articolo col quale, il primo maggio del 2023, si denunciava la situazione di Federica Montagna,di 32nello spettro autistico. Dodici mesi più tardi è arrivata la risposta che Federica e sua madre Maria Rosaria desideravano, quella per la quale si sono battute o, più semplicemente, l’unica risposta che era giusto arrivasse: dambre Federica saràa tempo indeterminato.