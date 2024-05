La torinese Jolanda Bonino nominata cavaliera per il suo impegno contro le truffe affettive

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 27 maggio 2024) E’ sorpresa, emozionata laper l’imminente consegna, preannunciata dal Prefetto di Torino Donato Cafagna, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento inatteso, pervenuto in modo quanto mai originale, per una persona, nata a Rivara Canavese, che, fin da ragazza, oltre a lavorare come impiegata in diverse realtà, si è sempre spesa con passione nelle battaglie per i diritti delle donne e nel sociale. La sua tesi “Donne e strutture sindacali” è quanto mai indicativa del suofemminista, ricordando come fu una delle prime ad affermare che una donna ministro si debba chiamare “la ministra”. Il suosociale è culminato nella costituzione dell’associazione Acta che, in oltre dieci anni, ha aiutato, e continua ad aiutare, migliaia di donne a fronteggiare il drammatico fenomeno delle