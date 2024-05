La Timenet soffre ma vince col Porcari

(Di lunedì 27 maggio 2024)Empoli 3 VolleyEMPOLI PALLAVOLO: Bartalini (3), Buggiani, Bernardeschi (9), Donati (20), Benvenuti (13), Mancuso (11), Tagliavia, Falchi, De Nisco, Giraldi, Genova (L). N.E. Pieri. All. Dani MC DONALDS VOLLEY: Bangoni, Battellino, Caseti, Coselli, Crecchi, Degl’Innocenti, Innocenti, Milicia, Monchi, Ricci, Agostini (L). All. Grassini Arbitri: Massi e Nannicini di Pisa EMPOLI Vittoria sofferta che non ha risparmiato emozioni ai tantissimi spettatori accorsi a tifare sugli spalti quella conquistata ieri sera al PalAramini dalla "" Empoli contro il quotato Volley. Le giallonere vengono raggiunte dalle lucchesi sul 10-10, dopodiché è un testa a testa fino al 18-18 quando l’arbitro ferma il gioco per l’infortunio occorso alla centrale rossonera Ricci.

