La stretta sugli autovelox diventa legge | ecco tutte le novità

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) I comuni dovranno ricevere l’ok dallo dal prefetto per l’installazione dell’, a dimostrazione che la velocità è la causa di incidenti La nuova, fortemente voluta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore immediatamente. Il decreto introduce significative modifiche nella gestione e nell’uso di questi dispositivi, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre le “multe in serie”., nel dettaglio, le principaliUna delle principaliriguarda il ruolo dei Comuni, che vedono significativamente ridotta la loro autonomia nella gestione degli. Con il nuovo decreto, infatti, è il prefetto a decidere il collocamento degli, sia fissi che mobili.