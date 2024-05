Roma, 22 marzo 2024 – Il decreto Autovelox è arrivato dopo 4.982 giorni. A contare il tempo è il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura che aspettava questo testo – come tutti gli italiani – dal 2010. Ma vediamo cosa cambia: ecco una guida in 5 punti. Autovelox e strade a 50 ... quotidiano

Autovelox, ecco il decreto che cambia le regole: dai limiti in città alle multe e lo stop alle «trappole» per i Comuni - autovelox, ecco il decreto che cambia le regole: dai limiti in città alle multe e lo stop alle «trappole» per i Comuni - autovelox, ecco il nuovo decreto che cambia le regole. «Ho firmato il mese scorso il decreto che verrà pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 di questo mese e sarà ... leggo

La stretta sugli autovelox di Salvini diventa legge: quando entra in vigore e che cosa cambia - La stretta sugli autovelox di salvini diventa legge: quando entra in vigore e che cosa cambia - Il decreto che introduce regole più stringenti sui limiti e sulla segnalazione degli autovelox sarà presto legge ... fanpage

Velox, cambia tutto - Velox, cambia tutto - Matteo salvini, ministro delle Infrastrutture, ha sottolineato che queste regole sono "essenziali per garantire che gli autovelox siano utilizzati in sicurezza dove effettivamente serve" e non come ... polesine24