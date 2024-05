La stagione del Napoli si è conclusa Parla Chiariello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’annata del: di seguito le parole di Umbertonel suo consueto editoriale su Canale 21 nella trasmissione ‘Campania Sport’. “Dopo 14 consecutivi ilabbandona le coppe europee. Un duro colpo per il ranking azzurro, che conta molto per le posizioni e le possibilità che si possono avere in Europa. Con il Lecce al Maradona si è vista l’ennesima vergogna, lo sperpetuo è finito. Questaindecente è finita nel modo peggiore. Ilnon meritava di andare in Europa quest’anno, il Torino a Bergamo ha preso 3 gol ma va a sperare in una Conference”. Non solo“Se la Fiorentina vince in finale al Toro si aprono le porte della terza coppa europea. Per le squadre più importanti del campionato è coppetta, ma per le squadre che non vedono le coppe mai non lo è affatto.