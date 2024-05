La sparatoria tra militari egiziani e israeliani al valico di Rafah

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

Un errore tragico, avrebbe detto Benjamin Netanyahu parlando del raid aereo israeliano su, ma l'ammissione della scelta sbagliata nel caso specifico non cancella la decisione di proseguire con gli attacchi. C'è anche la versione ben documentata offerta dall'esercito, con sostanziale rovesciamento delle accuse. E c'è da osservare che quando Israele si avvicina a obiettivi strategici, come la cattura o l'eliminazione di capi di Hamas o l'individuazione di loro basi logistiche, c'è sempre un fuoco di sbarramento propagandistico, aumentato dalla ricezione mondiale e dall'orientamento anti-israeliano di gran parte dei governi.