La setta che truffa gli uomini ricchi | Sei diventato padre devi pagare il mantenimento

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non è la classicasentimentale, dove il malcapitato viene ricattato affinché la donna con cui si è intrecciato un rapporto – spesso online – non riveli la loro relazione alla partner ufficiale dell’uomo. La storia che racconta Repubblica, invece, parla di sette brasiliane, di orge e riti satanici, di una cittadina in cui organizzazioni criminali traggono profitti dagli assegni diottenuti con l’inganno. E pur di raggirare le vittime,abbienti che provengono da tutto il mondo, diverse giovani sono costrette a vivere maternità forzate. Succede a Tubarão, 100 mila abitanti, nello Stato federale di Santa Catarina. Qui maghe e santoni offrono agli adepti di unaragazze che restano incinte, con l’obiettivo di individuare in rete professionisti da conoscere, frequentare e consumare un rapporto sessuale, con lo scopo di fargli credere di essere diventati padri.