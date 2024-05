La Serie A ha fatto causa a Cloudfare

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 27 maggio 2024) A pronunciarsi sarà il Tribunale ordinario di Milano a valutare se le contestazioni mosse dalla LegaA controsiano legittime. Sta diche quel che è cominciato alla fine di febbraio nei confronti della multinazionale americana che offre servizi di CDN, DNS e VPN rischia di creare un precedente molto preoccupante per la libera navigazione e il libero utilizzo della rete internet in Italia. Tutto è partito da una segnalazione arrivata sulla piattaforma Piracy Shield che ha provocato l’oscuramento di un IP sul quale si appoggiavano migliaia di siti. Insomma, colpire tutti per punire uno solo (quello che trasmetteva illegalmente le partite di calcio). LEGGI ANCHE > La piattaforma Piracy Shield è arrivata al limite degli oscuramenti Era sabato 24 febbraio quando, attraverso una segnalazione ricevuta dalla piattaforma Piracy Shield, gli Internet Service Provider (ISP) hanno provveduto – come da obbligo di legge – a oscurare un IP accusato di avere al proprio “interno” un sito che trasmetteva illegalmente le partite del massimo campionato di calcio italiano.