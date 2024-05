La segretaria del Pd | Bene lo stop all’inceneritore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Viola Bertaccini FOLLONICA E’ arrivata anche lanazionale del Pd Elly Schlein a Follonica per sostenere il candidato sindaco Andrea Pecorini. Tanti i punti toccati durante l’incontro pubblico che si è svolto nel giardino dell’ex Casello idraulico, fra i quali la sanità pubblica, la dignità del lavoro, la difesa della scuola pubblica e la sostenibilità. Concludendo e insistendo sul tema dell’astensionismo. "Difenderemo con le unghie e con i denti – esordisce Elly Schlein (candidata alle Europee) – i tagli e la privatizzazione che la destra sta portando alla sanità pubblica. Il Pil sta scendendo ai livelli precedenti alla pandemia, come se non avessimo vissuto e imparato niente. A questo scopo è stata presentata una proposta di legge, a mia prima firma, che chiede più risorse sulla sanità pubblica.