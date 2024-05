La Russia pronta a escludere i Talebani dalla lista dei terroristi Lavrov | Sono il vero potere in Afghanistan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) I ministeri degli Esteri e della Giustizia russi hanno sostenuto con il presidente Vladimir Putin che il movimento deipotrebbe essere rimosso dall’elenco delle organizzazioniche. Lo ha riportato la Tass, l’agenzia di stampa statale. Iil” in, ha dichiarato il ministro degli Esteri del Cremlino, Sergej, e rimuoverlirussa delle organizzazioniche rispecchierebbe secondo lui la realtà oggettiva. Non solo. Lafa sapere di aver invitato i leader del gruppo a partecipare al Forum economico di San Pietroburgo previsto per il giugno prossimo. Secondo il direttore del Secondo Dipartimento Asiatico del ministero degli Esteri russo, Zamir Kabulov, “dall’elenco delle organizzazioni vietate è d’obbligo e senza questa decisione sarà prematuro parlare di riconoscimento del governo talebano in”.