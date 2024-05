La rivolta delle mamme | Danno alcol ai minorenni La denuncia finisce in Tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Montecatini, 27 maggio 2024 - Chiara Squaglia torna nuovamente a Montecatini, inviata da ’Striscia la Notizia’. Stavolta il tema è la somministrazione dell’ai, segnalata da alcune, in diversi locali della movida cittadina. Bar che, secondo le madri che hanno chiesto l’intervento di Canale 5, venderebberoici a chi ha meno di 18 anni. La testimonianza di una mamma sul passaparola tra giovanissimi è sul sito della trasmissione: "Fa imbestialire che nelle chat si parli apertamente di una discoteca, in cui viene promessoillimitato ai ragazzini: tutti lo sanno e nessuno fa niente". E così un ’gancio’ maggiorenne di Striscia, che però si sarebbe dichiarato minorenne, avrebbe fatto un giro di prova. Le immagini del servizio, che oscurano volti e luoghi, confermerebbero l’abitudine a chiudere uno o due occhi di fronte alla richiesta di bevandeiche da parte di under 18.

