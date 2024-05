La rinascita di largo Lamarmora Ritornano anche i cerchi della vita

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo oltre vent’annisarà nuovamente riqualificata. Quella che da anni, ormai, è diventata la piazza più commerciale e frequentata di Sesto San Giovanni ha già visto l’apertura del cantiere, che entrerà poi nel clou quest’estate, non senza disagi per chi lì abita e lavora. Tra le problematiche maggiori, che si trascinano ormai da anni, c’è la pavimentazione, sollevata dai continui passaggi dei mezzi più pesanti. "Ci sono nuovi materiali per il sottofondo che sono molto resistenti - spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Il progetto riprende gli stessi materiali tradizionali esistenti, ossia il porfido a cubetti, delimitato con deiconcentrici in lastre di beola, che si dipartono dalla fontana, a conferma dell’intenzione di focalizzare lo spazio pubblico verso di essa".

