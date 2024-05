(Di lunedì 27 maggio 2024) Antella 10 ANTELLA: Vadi, Cipriani, Manetti Sac, Merciai, Rossi, Biondi, Picchi (90’ Lanotte), Tacconi (80’ Grattarola), Santucci, Maresca (73’ Mignani), Manetti Sam. (55’ Castiglione). A disp. Ugolini, Kortz, Liguori, Aprea, Tumminaro. All. Morandi.: Battini, Nieri (67’ Pagliai), Pisano (63’ Masoni), Fioravanti, Michelotti, Lamberti, Fedi (87’ Lelli), Cerboni (63’ Meucci), Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Tolaini, Tramacere, Spinelli, Bosco. All. Petroni Arbitro: Norci di Arezzo (assistenti Scellato di Prato e Casole di Pisa) Reti: 58’ Tacconi AGLIANA – Una rete nel primo quarto d’ora della ripresa e diversi errori sotto porta costano cari alla, battuta di misura sul neutro di Agliana dall’Antella nella semidel quadrangolare-off di Promozione.

La Real Cerretese spreca troppo e perde la sua occasione per conquistare la finale play-off - La Real cerretese spreca troppo e perde la sua occasione per conquistare la finale play-off - AGLIANA – Una rete nel primo quarto d’ora della ripresa e diversi errori sotto porta costano cari alla Real cerretese, battuta di misura sul neutro di Agliana dall’antella nella semifinale del ... lanazione

Calcio dilettanti, tutti i verdetti dopo le finali di oggi dalla promozione alla seconda categoria - Calcio dilettanti, tutti i verdetti dopo le finali di oggi dalla promozione alla seconda categoria - Grosseto – Questi verdetti per il campionato di promozione e seconda categoria, con le finali regionali di prima che si disputeranno il 2 di giugno. In promozione la finale si giocherà tra Grassina ed ... grossetosport

Promozione, il San Miniato Basso si ferma in semifinale dei playoff, passa il Grassina ai calci di rigore - Promozione, il San Miniato Basso si ferma in semifinale dei playoff, passa il Grassina ai calci di rigore - Il San Miniato Basso perde ai calci di rigore contro il Grassina 8 a 7 che accede alla finale dove troverà l'antella che batte la Real cerretese 1 a 0. L'epilogo peggiore per i ragazzi di mister Ticci ... pisatoday