La Promessa chi è davvero Feliciano? Il grande segreto di Petra

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ne La, chi è? Il pubblico di Canale 5 sta conoscendo il nuovo arrivato nella tenuta di Cruz. Quest’ultimo si è presentato come il fratello di. Ma i telespettatori non dovrebbero fidarsi di questa versione, in quanto non rappresenta la verità. Anzi,non èil fratello di. Quest’ultima sta nascondendo unche riguarda il giovane. Nelle nuove puntate italiane, appena arrivato alla tenuta,cerca lavoro. Cosìtenta di aiutarlo, parlandone con Cruz, la quale mostra disponibilità. Ed ecco cheviene assunto come valletto nella tenuta e solo più avanti esce fuori ilche lo riguarda! La, chi è: le anticipazioni Leggi anche: La: Martina sposa Don Antonio? Ecco cosa succede Nelle nuove puntate de La, Pia e Romulo tornano da Puebla de Tera e scoprono cheè stato assunto come valletto nella tenuta senza essere stati tenuti in considerazione.