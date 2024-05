La Promessa anticipazioni 28 maggio | Jimena chiede a Manuel di lasciare il palazzo insieme

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 27 maggio 2024) La28: segreti, ostilità, strane proposte e tanto altro nella puntata di domani della telenovela spagnola…Facciamo presente che da oggi, dato che non ci sarà “Uomini e Donne”, inizierà prima: alle 15. Finirà alle 16:55, perspazio a “Pomeriggio Cinque”. La28: spiacevole scoperta per Pia e Romulo. Feliciano in difficoltà Romulo e Pia de “La” (Foto da Facebook)Gregorio si trova a Puebla de Tera, dove viene processato. Pia e Romulo ci sono andati e ora fanno ritorno a “La“. Feliciano, screenshot da @la(Foto da Facebook)Lì ricevono la sgradita sorpresa della nomina a valletto del nuovo arrivato Feliciano, di cui nessuno li aveva avvisati per sentire il loro parere di “superiori” della servitù.