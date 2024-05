La Pro Sesto resta in vendita Ferrero cerca acquirenti Svolta o conferma entro due settimane

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il futuro della Proè ancora in bilico. Mauro, proprietario del club, non ha cambiato idea e vorrebbe lasciare (come detto anche più volte alla tifoseria durante le ultime contestazioni) a chi vorrà prendersi l’onere di acquistare una società prestigiosa, per quanto appena retrocessa nei Dilettanti. Il problema è trovaree ad oggi non ci sono operazioni in fase avanzata. Il piano A è l’addio, ma senza candidati seri la proprietà lavorerà al futuro con l’idea di risalire la china. Settimana scorsa la società ha annunciato ladi alcune figure chiave del settore giovanile, il che dimostra che il progetto (almeno per quel che riguarda il vivaio) andrà avanti sulla strada tracciata. A prescindere dal cambio o meno di proprietà, il primo obiettivo sarà trovare un ds per riempire una casella che nella passata stagione è stata lasciata vuota dopo la risoluzione a febbraio con Gianni Califano.

Copa America, pronto il "cartellino rosa" per chiedere il sesto cambio - Copa America, pronto il "cartellino rosa" per chiedere il sesto cambio - La CONMEBOL ha annunciato, in vista della Copa America in programma in estate, l'introduzione del cartellino rosa, approvata dalla Dirección de Competiciones y Operaciones. tuttojuve

Sampdoria, l’urlo strozzato di bomber Borini per il sesto posto mancato: “Ma ora facciamo paura a tutti” - Sampdoria, l’urlo strozzato di bomber Borini per il sesto posto mancato: “Ma ora facciamo paura a tutti” - I blucerchiati, trascinati dall’attaccante, autore di una tripletta, s’impongono in Calabria, ma la vittoria non permette il sorpasso ai siciliani, che superano il Sudtirol. La squadra di Pirlo finisc ... msn