La Perla, i sindacati al Ministero: “Subito il tavolo con italiani e inglesi” - La perla, i sindacati al ministero: “Subito il tavolo con italiani e inglesi” - Filctem-Cgil e Uiltec-Uil in pressing sul Mimit: "Nessuna risposta alla nostra richiesta. Bisogna fare presto" ... ilrestodelcarlino

Il filo invisibile di Ada Masotti riannoda tre generazioni di operaie d’alta moda della Perla - Il filo invisibile di Ada Masotti riannoda tre generazioni di operaie d’alta moda della perla - Per l’ intitolazione di una ciclabile alla stilista che creò l’azienda ora in crisi, si sono ritrovate le lavoratrici di ieri e oggi ... bologna.repubblica

Ceccardi a La7 scivola sulla foto di Moro in giacca in spiaggia, lo scambia con De Gasperi e sentenzia: “Era programmata”. Ma viene corretta - Ceccardi a La7 scivola sulla foto di Moro in giacca in spiaggia, lo scambia con De Gasperi e sentenzia: “Era programmata”. Ma viene corretta - Gli scivoloni ripetuti della leghista Susanna Ceccardi sulla celebre foto che ritraeva Aldo Moro in giacca e cravatta in spiaggia - Il video ... ilfattoquotidiano