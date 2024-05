La ‘ndrangheta puntava sul bergamotto blitz contro la cosca Latella-Ficara | 12 arresti C’è anche il boss Mico Palumbo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lasul, l’agrume per eccellenza che cresce e fruttifica solo lungo la costa dei gelsomini, in provincia di Reggio Calabria. Non è un caso che nell’inchiesta “Arangea”la, condotta dai carabinieri che hanno arrestato 12 persone, la Dda abbia sequestratotre società, tra cui la “NG Citrus” e la “di Fortugno Serena”. Quest’ultima, indagata, è la moglie di Carmelo Gullì detto “Memé”, uno dei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Giovanna Sergi su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri (nella foto), dell’aggiunto Walter Ignazitto e del pm Nicola De Caria. L’accusa per Serena Fortugno è di aver violato la legge in materia di misure di prevenzione.