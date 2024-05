La morte improvvisa di Johnny Wactor l’attore di General Hospital ucciso dai ladri a colpi di pistola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Los Angeles, 27 maggio 2024 – E’ stato Brando Corbin in ‘’, Trey Gordon in ‘Criminal Minds’, il tenente della Marina Ross Johnson in ‘NCIS’. E molto altro., 37 anni, era un attore americano. Era. Perchéè morto nella notte. E’ statodial largo di Pico Boulevard nel centro di Los Angeles, freddato da uno dei treche stavano rubando la marmitta della sua macchina. Il proiettile ha centrato la testa e non gli ha lasciato scampo. Inutile la corsa in ospedale, mentre i tre fuggivano. “L'intera famiglia diha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di– si legge nel profilo X della serie tv –. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno.