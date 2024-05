La Milano-Meda diventa autostrada a pedaggio Quanto costerà percorrerla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Laverso il restyling che la porterà a essere trasformata in, con l’apertura della Pedemontana e il suo inglobamento nel sistema della viabilità del Nord Lombardia. La “vecchia” direttrice che unisce il capoluogo alla Brianza, attualmente una superstrada gratuita, con questa evoluzione, oltre a venire promossa di rango, diventerà anche a pagamento, con l’applicazione di un. La tratta interessata dovrebbe essere quella fra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso. La novità potrebbe non piacere alle migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la. Di certo non piace ai sindaci del territorio, che annunciano già battaglia contro un esborso assai sgradito. I costi Mapercorrere la“targata” Pedemontana? A fare i conti, con un post su Facebook, è stato il consigliere regionale di opposizione (PD) Angelo Orsenigo, già sindaco di Figino Serenza, in provincia di Como.