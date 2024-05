La Mezzaluna Rossa | Attacco di Israele - decine bruciati vivi a Rafah Israele | Uccisi due terroristi

(Adnkronos) – Molte vittime in un attacco israeliano nell’area della tendopoli degli sfollati a Rafah , vicino al quartier generale Onu. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa palestinese su X. “Gli equipaggi delle ambulanze della Mezzaluna Rossa palestinese – si legge – stanno trasportando un gran ... ildenaro

Almeno 27 morti nell'area della tendopoli degli sfollati. Netanyahu dice no a richieste Hamas per accordo Molte vittime in un attacco israeliano nell'area della tendopoli degli sfollati a Rafah, vicino al quartier generale Onu. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa palestinese su X. "Gli equipaggi ... sbircialanotizia