La Lega Calcio porta in tribunale Cloudflare | Favorisce la pirateria

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così, Sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l'Atalanta, sull'Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions. E' evidente che da parte di De Laurentiis Sono tanti anni ... liberoquotidiano

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così, Sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions. E’ evidente che da parte di De Laurentiis Sono tanti anni ... calcioweb.eu

Ternana, le scadenze da rispettare per iscriversi al prossimo campionato di C - Ternana, le scadenze da rispettare per iscriversi al prossimo campionato di C - Dopo la cocente delusione per la finale playout persa contro il Bari e quindi la conseguente retrocessione in Serie C, in casa Ternana bisogna pensare subito al futuro, cercando ... ternananews

Var in fuorigioco - Var in fuorigioco - In principio fu Charles William Alcock. Il 31 marzo del 1866 segnò un gol per il London contro lo Sheffield ma la rete venne annullata per fuorigioco. Mister Alcock era stato individuato completamente ... ilgiornale

Programmi tv, il lunedì di Rete8: tribuna elettorale, calcio, economia - Programmi tv, il lunedì di Rete8: tribuna elettorale, calcio, economia - La serata televisiva di Rete8 propone alle 20.30 la tribuna elettorale, alle 21 la trasmissione "Solo calcio" e alle 22.30 "EconoMia" ... rete8