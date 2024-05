La Juve e Thiago Motta Brosio | Scelta azzeccata speriamo sia la volta buona…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) A Notizie.com il giornalista ex Mediaset e ora alla Rai grande tifoso bianconero che non vede l’ora si ricominci: “Il nostro disastro è cominciato mandando via Marotta, ma Max, ma aveva fatto il suo tempo” “Tanti ringraziamenti a Max Allegri, ma aveva fatto il suo tempo e non si può restare a tempo indeterminato, bene e bella lasusolo labuona per rinascere e riprenderci la scena come dovrebbe essere del resto, almeno a lottare per lo scudetto fino alla fine…“. A parlare in tono così entusiastico è un tifoso eccellente, l’ex giornalista Mediaset ora collaboratore e opinionista Rai Paoloche non ha mai nascosto le sue simpatie per lantus, tanto che a Notizie.com ricorda: “Sono uno sportivo, ma sono anche attaccato allantus e quello che è successo in questi ultimi anni non si augura a nessuno, almeno io sono fatto così.