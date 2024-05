La Giamaica e i resort idrovore L’ultimo caso sul maxi-hotel investe il governo | Distrugge le mangrovie e toglie acqua all’uso degli abitanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Secondo il ministro del Turismo Edmund Bartlett il 2023 è stato l’anno record per lacon oltre 4 milioni di arrivi. Un incremento del 16 per cento rispetto agli anni pre-Covid. Un altro record lo ha infranto il megaspagnolo Princess a Green Island, pochi chilometri di distanza da Negril: un formicaio di 2.500 stanze, bungalow per ospiti vip sospesi sull’, un casinò, il primo nella storia deinel Paese caraibico. Investimento complessivo: 500 milioni di dollari. Un ecomostro a detta delle ong ambientaliste, il cui cantiere avrebbe già distruttoe letti di alghe che davano cibo e protezione utile allo sviluppo della fauna marina. Non basta: i lavori avrebbero intaccato anche le riserve dell’acquedotto provinciale, costringendo la società fornitrice a ridurre l’erogazione per uso locale, azzerata per lunghi periodi.