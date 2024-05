La gag macabra di Israele che uccide membri di Hamas

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag – Quella dichedista diventando una vera e propria gag.senza dubbio, agghiacciante nei suoi dettagli, ma pur sempre una gag. Perché non possono essere prese sul serio le dichiarazioni di Tel Aviv nel merito. Non potevano esserlo già a poche settimane dallo scoppio della guerra, alla fine dello scorso ottobre, adesso ancora di meno perché essere così recidivi in comunicazioni tanto stupide non può non attirare un minimo di ironia. L’ultima di40 palestinesi a Rafah ed esulta per i “due” Farebbe ridere se non facesse piangere. Come riporta l’Ansa, l’ultimo aggiornamento sulla guerra di Tel Aviv a Gaza riporta quanto segue: almeno quaranta vittime dopo un raid su un campo profughi.

Neonata trovata morta sugli scogli, si cerca una donna straniera: le cause del decesso - Neonata trovata morta sugli scogli, si cerca una donna straniera: le cause del decesso - Una scoperta agghiacciante ha scosso la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle prime ore del 26 maggio. Un pescatore ha ... thesocialpost

Neonata trovata morta tra gli scogli: s’indaga per omicidio - Neonata trovata morta tra gli scogli: s’indaga per omicidio - Tragedia a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. È qui che una neonata è stata trovata morta tra gli scogli. Il corpicino della piccola è ... thesocialpost

Palermo: trovato morto marito eurodeputata Donato, 'Me l'hanno ammazzato'/Adnkronos - Palermo: trovato morto marito eurodeputata Donato, 'Me l'hanno ammazzato'/Adnkronos - Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - A fare la macabra scoperta è stata la moglie, l'eurodeputata Francesca Donato, 55 anni, arrivata intorno alle 14.30, con la figlia ventenne Carolina, in via Ugo La Malfa ... affaritaliani