La fredda luce del giorno | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ladel: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, lunedì 27 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ladel(The Cold Light of Day),del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Will Shaw è un giovane consulente finanziario di San Francisco in partenza per la Spagna, dove lo aspettano i genitori e il fratello per trascorrere assieme una vacanza in barca lungo la Costa Brava. Non si prospettano tuttavia delle ferie particolarmente lunghe e serene per lui, angosciato dal fatto che la sua compagnia è sull’orlo della bancarotta e che dovrà presto far ritorno a lavoro.