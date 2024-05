La fredda luce del giorno Henry Cavill e Bruce Willis in un action thriller mozzafiato | tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 27 maggio 2024) La prima serata di Lunedì 27 Maggio è all’insegna dele dell’azione. Su Italia Uno infatti, va in onda Ladel, undalla trama carica di suspense e colpi di scena, con protagonisti. La pellicola attinge agli elementi tipici del genere con risultati soddisfacenti, anche per merito dell’ottima interpretazione degli attori. Di seguitoleda sapere. Ladel: la trama in breve e il cast Il giovane affarista newyorchese Will Shaw accompagna i familiari in vacanza in Spagna. Di ritorno da un’escursione, scopre che la madre, il fratello e la fidanzata sono stati rapiti da una banda di criminali. Nel tentativo di salvarli, Will si ritrova suo malgrado a dover scavare negli oscuri segreti del padre Martin.