La frana in Papua Nuova Guinea è una strage | Più di 2 000 persone sono state sepolte vive

(Di lunedì 27 maggio 2024) Più di duemila. L’enormeche, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, ha colpito laè una vera e propria. Rasi al suolo diversi villaggi nella provincia di Enga. Una tragedia che ha causato la morte di almeno 670, secondo quanto riferito da un funzionario delle Nazioni Unite all’agenzia AFP. Ma il numero dei morti, secondo quanto riferito dal Centro nazionale per i disastri all’ufficio delle Nazioni Unite a Port Moresby, “probabilmente sarà più alto”. “Laha sepoltopiù di 2.000e ha causato gravi distruzioni”, si legge in una lettera inviata dalla stessa agenzia. Domenica, Serhan Aktoprak, capo della missione dell’Agenzia Onu per le migrazioni nella nazione insulare del Pacifico meridionale, aveva dichiarato che circa 150 case eranodalla

È venuta giù un'intera montagna che ha raso al suolo diversi villaggi nella provincia di Enga, in Papua Nuova Guinea, a 600 chilometri dalla capitale Port Moresby. L'area danneggiata è molto vasta, oltre 200 chilometri quadrati.

