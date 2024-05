La fidanzata di Antonino Spinalbese ha un volto e un cognome a lui molto familiare | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 27 maggio 2024), dopo alcuni mesi di speculazioni sulla sua presunta nuova relazione d’amore, ha finalmente condiviso la prima foto di coppia con la sua attualechi è la nuovadiDopo la fine della sua storia con la showgirl Belen Rodriguez, da cui è nata la figlia Luna Marì,ha preferito rimanere single per un certo periodo. Anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nonostante qualche flirt, non ha mai iniziato una relazione seria con nessuna ex concorrente (compresa Ginevra Lamborghini). Tuttavia, a partire dallo scorso febbraio 2024, sono cominciate a circolare le prime voci su una possibile storia d' amore con una giovane tatuatrice di 25 anni. Oggi queste voci sembrano essere state confermate dai protagonisti stessi, che hanno deciso di ufficializzare il loro amore.