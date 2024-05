La festa di Leclerc a Montecarlo con il Principe Alberto una notte da leoni | quanto gli è costata

(Di lunedì 27 maggio 2024) Festeggiamenti fino a tardaper la vittoria del pilota di casa Charlesnel GP di Monaco della Formula 1 2024: dopo la cena di gala insieme alci si è spostati in una nota discoteca di lusso monegasca dove laè impazzata fino alle prime luci dell'alba. .

Il sogno da bambino che si realizza: quello di Charles Leclerc che vince a Monaco, a casa sua. vittoria numero 6 in carriera nel Mondiale per il monegasco, la prima sulle strade del suo Principato, dove è nato nel 1997. La Ferrari che rivince a Montecarlo dopo 7 anni. Un week end da destinare alla ... ilfogliettone

Al terzo tentativo, Charles Leclerc riesce a battere la maledizione di Montecarlo , conquistando la prima vittoria nella gara di casa dopo le delusioni subite nel 2021 e nel 2022, in cui era partito dalla pole position con la Ferrari rimanendo poi a bocca asciutta. Trionfo festeggiato poi con un ... ilfattoquotidiano

Corsport - Allegri al gp di Montecarlo, con Elkann un abbraccio sincero - Corsport - Allegri al gp di montecarlo, con Elkann un abbraccio sincero - Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è stato avvistato ieri a montecarlo, dove ha assistito al gp di Formula 1 vinto dalla Ferrari di Charles leclerc. L'ex tecnico bianconero, come ... tuttojuve

Fedez e la presunta nuova fiamma Garance Authié: un weekend a Montecarlo tra gossip e GP di Monaco - Fedez e la presunta nuova fiamma Garance Authié: un weekend a montecarlo tra gossip e GP di Monaco - Fedez è stato recentemente avvistato a montecarlo in compagnia della modella francese Garance Authié, dando vita a una serie di voci e speculazioni sul loro ... occhioche

Come sta il fotografo colpito dalla Red Bull di Perez a Montecarlo Ci abbiamo parlato dopo lo spaventoso incidente: ecco cosa ci ha detto - Come sta il fotografo colpito dalla Red Bull di Perez a montecarlo Ci abbiamo parlato dopo lo spaventoso incidente: ecco cosa ci ha detto - Abbiamo parlato con Andrea Diodato, il fotografo italiano rimasto coinvolto ieri a montecarlo nell'incidente di Sergio Perez al primo giro del Gran Premio di Formula 1. Ecco come sta, che cosa ricorda ... mowmag