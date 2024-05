La festa di chi lavora In 400 ad Aero alliance per il family day Porte aperte ai parenti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Circa quattrocento i familiari e amici che ieri mattina hanno partecipato al ‘day’ della Asti di Avenza, laService Technologies Italyocietà, società internazionale. Un numero che conferma le edizioni degli scorsi anni. Presenti anche alcuni partner con cui Asti ha già rapporti di collaborazione come Engie, Unigum ed Hera, e le associazioni esterne che operano nel settore del volontariato o del supporto ai malati come ’Un cuore Un Mondo’, ’Lilt’, ’Associazione 4 You’. Fidapa in particolare per lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari attraverso varie attività dedicate alle socie, dalla valorizzazione delle competenze anche fuori dal luogo di lavoro, all’impegno civile, politico e amministrativo, rimuovendo le discriminazioni e favorire la collaborazione.

