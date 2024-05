La festa del triathlon a Civitanova Sancisi e Righetti sui rispettivi podi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilprotagonista sul lungomare sud, centinaia di atleti e paratleti impegnati sulla distanza sprint. È stata una bella domenica di sport quella di ieri, che è seguita ad un sabato altrettanto spettacolare con le gara di para-acquathlon: un fine settimana nel segno della multidisciplina, organizzato come da tradizione ormai da. Un appuntamento consolidato che ha richiamato aatleti, con famiglie al seguito, da un po’ tutte le Regioni d’Italia. La mattinata di ieri è cominciata presto, con gli atleti che si sono dati appuntamento presso Largo Malvin Jones. Lo start e via con 750 metri di nuoto, 21 chilometri di bicicletta sul lungomare sud e quasi 5 chilometri di corsa. Poi è toccato ai paratleti che con grande forza hanno dimostrato ai tanti presenti che lo sport è veramente per tutti.