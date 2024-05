La favola di Montecarlo Profeta in patria E la Ferrari c’è

(Di lunedì 27 maggio 2024)in! E lasciate sullo sfondo, amici lettori, le pur inevitabili riflessioni sulla assenza di spettacolo a: adesso non interessano, non interessano perché Carletto ha fatto suonare le campane a Maranello. Riesco faticosamente ad immaginare cosa deve essere passato per la testa di Leclerc mentre si avvicinava alla bandiera a scacchi. Lui nel Principato ci è nato, ha cominciato a sognarsi pilota da bambino, guardando le macchine sfrecciare sull’asfalto di casa. Segue all’interno .

Gioia Vasseur: "L'emozione più grande, piangevamo tutti". Sainz: "Felice per Charles" - Gioia Vasseur: "L'emozione più grande, piangevamo tutti". Sainz: "Felice per Charles" - Il manager francese ammette come il successo di montecarlo sia il più bello e prestigioso della sua carriera da team principal. Ma non guarda la classifica: "Mancano ancora 16 gare, non voglio sapere ... gazzetta

F1, le 10 vittorie Ferrari a Montecarlo: pioniere Trintignant, perla Leclerc - F1, le 10 vittorie Ferrari a montecarlo: pioniere Trintignant, perla Leclerc - Il monegasco interrompe la maledizione sul circuito di casa e regala alla scuderia di Maranello una vittoria da "cifra tonda". Ecco chi sono i predecessori di Charles, da Scheckter a Villeneuve ... gazzetta

Conte: “Non dobbiamo aspettare la Cassazione per definire marcio il modo di fare politica di Toti” - Conte: “Non dobbiamo aspettare la Cassazione per definire marcio il modo di fare politica di Toti” - Dopo l'interrogatorio fiume di Giovanni Toti, giovedì scorso, è previsto lunedì 27 maggio un altro momento chiave: l’interrogatorio di Paolo Signorini ... ilsecoloxix