La direzione giusta non servirà il referendum | Sabino Cassese zittisce la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Si metta nei panni della presidente Meloni, lei sta proponendo una riforma che richiede agli italiani di scegliere il presidente del Consiglio. Lei non può coerentemente dire 'io voglio passare in Parlamento e basta'. Perché sarebbe come dire: questa riforma richiede l'appello al popolo però io voglio che passi senza l'appello al popolo":, intervistato da David Parenzo a L'Aria che tira su La7, ha commentato così gli ultimi interventi di Giorgia Meloni sul tema del premierato e delle sue possibili dimissioni in caso di sconfitta al. Possibilità che lei ha già scartato, sostenendo che gli italiani potranno giudicarla al termine dei suoi cinque anni di lavoro. Il giurista, col suo intervento, ha fatto notare come la premier non possa rifiutare l'idea deldal momento che la riforma che propone, il premierato, prevede proprio un appello al popolo.